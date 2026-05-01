Политик турецкого происхождения впервые станет премьером в Германии

В Германии партия Зеленые и христианские демократы (ХДС) канцлера Германии Фридриха Мерца после нескольких недель напряженных переговоров заключили коалиционное соглашение в юго-западной земле Баден-Вюртемберг. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Главные участники переговоров – Джем Оздемир от Зеленых и Мануэль Гагель от ХДС – отметили, что обе стороны приложили немало усилий, охарактеризовав результат как «реформаторскую коалицию».

Оздемир должен стать первым премьер-министром немецкой земли турецкого происхождения. Он заменит на посту предыдущего премьер-министра Винфрида Кречманна. Коалиционное соглашение должно быть представлено на следующей неделе. Затем 13 мая состоится запланированное избрание Оздемира премьер-министром.

Партнеры по коалиции уже определились с распределением министерств.

Обе партии, которые совместно руководят в Баден-Вюртемберге с 2016 года, после выборов 8 марта получили по 56 мест в земельном парламенте, что усложнило переговоры и усилило напряжение во время предвыборной кампании. Зеленые выиграли выборы с минимальным преимуществом.