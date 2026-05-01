«Эпическая ярость» подрывает экономику США

Международное рейтинговое агентство Fitch предупредило о нарастании рисков для экономической стабильности Соединенных Штатов, связывая это с эскалацией конфликта с Ираном, агрессивной тарифной политикой и проблемами в сфере государственного управления. Несмотря на мрачные прогнозы, агентство приняло решение сохранить долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне AA+, который был понижен с максимального AAA еще в 2023 году.

Согласно свежим оценкам Fitch, дефицит бюджета США в ближайшей перспективе зафиксируется на отметке 7,9% от валового внутреннего продукта, а государственный долг продолжит неумолимый рост. К концу 2027 года этот показатель, по прогнозам, достигнет 122% ВВП. Ситуация усугубляется тем, что уже сейчас долговая нагрузка перешагнула символическую отметку: по состоянию на 1 мая госдолг США составил 31,27 триллиона долларов при размере экономики в 31,22 триллиона, то есть превысил 100% ВВП.

Эксперты прогнозируют, что уже к концу октября 2026-го госдолг может преодолеть планку в $40 триллионов. По оценкам международного валютного фонда, к концу десятилетия показатель вырастет до 143,4%.

На фоне этих цифр становятся понятны масштабы финансового бремени военной операции.

Издание Axios сообщило, что Пентагон готовит экстренный брифинг для президента Дональда Трампа по вопросу новых атак на Иран, а расходы на текущий конфликт уже достигли десятков миллиардов долларов.

По данным исполняющего обязанности ревизора Пентагона Джея Херста, США потратили на операцию 25 миллиардов долларов, причем только первые две недели военной кампании «Эпическая ярость» обошлись в 11 миллиардов. Глава сенатского большинства Джон Тун уточнил, что ежедневные траты составляют около 900 миллионов долларов.