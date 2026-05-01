Трамп отказывается носить бронежилет, потому что…

Он добавил, что над этим, возможно, «стоит задуматься», но признался, что не хотел бы ходить в бронежилете, так как «не поддерживает идею чрезмерной защиты».

«Не знаю, смогу ли я смириться с тем, что буду выглядеть на 20 фунтов (около 9 кг) тяжелее», — сказал он журналистам во время брифинга в Белом доме, передает Fox News.

Президент США Дональд Трамп пошутил о возможности того, что ему придется носить бронежилет после третьего покушения.

На вопрос о том, испытывает ли он беспокойство по поводу возможности нового нападения, Трамп ответил, что избегает размышлений об этом.

«Если бы я о таком думал, то был бы неэффективен», — пояснил он.

25 апреля на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где присутствовал Трамп, произошла стрельба. Мероприятие проходило в отеле Washington Hilton, где 45 лет назад произошло покушение на президента Рональда Рейгана.

Был ранен офицер Секретной службы. Стрелявший — 31-летний Коул Томас Аллен задержан, 4 мая он предстанет перед судом.