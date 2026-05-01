Макрон оценил шутку Карла III над Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон положительно оценил шутку британского короля Карла III на торжественном ужине во время визита в США.

Карл III на ужине напомнил о словах президента США Дональда Трампа, который в январе заявил, что, если бы не американцы, в Европе «все бы говорили по-немецки и, возможно, немного по-японски».

«Вы недавно заметили, господин президент, что, если бы не Соединенные Штаты, европейские страны говорили бы по-немецки. Осмелюсь сказать, что, если бы не мы, вы бы говорили по-французски», — заявил Карл III.

Макрон написал: «Это было бы шикарно».