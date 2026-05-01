ИИ на службе у ВМС США

ВМС США расширяют использование искусственного интеллекта для обнаружения иранских морских мин в Ормузском проливе с целью ускорения операций по разминированию, сообщает агентство Reuters.

Контракт с компанией Domino Data Lab на сумму до 100 миллионов долларов позволит подводным дронам обнаруживать новые типы мин в течение нескольких дней, а не месяцев.

Представитель компании заявил, что этот переход знаменует собой смещение от поиска мин с помощью кораблей к системам, управляемым искусственным интеллектом, поскольку США стремятся обеспечить безопасность ключевого глобального морского маршрута.