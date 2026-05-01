Майора Ахвердиева оштрафовали на 15 тысяч и отпустили

В Бакинском военном суде завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника дома отдыха Министерства обороны майора Ильхама Ахвердиева, обвиняемого в получении взятки в крупном размере.

Согласно сообщению haqqin.az, майор И.Ахвердиев обвинялся в повторном получении взятки в крупном размере. Однако свидетели, допрошенные в ходе судебного процесса, дали показания в пользу бывшего начальника. В своих показаниях свидетели заявили, что передавали деньги за трудоустройство заместителю И.Ахвердиева — Муразу Гасанову, который в настоящее время исполняет обязанности начальника.

На процессе под председательством судьи Фикрета Алиева в отношении обвиняемого была применена статья 62 Уголовного кодекса (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление). Согласно приговору суда, Ильхам Ахвердиев был приговорен к штрафу в размере 15 тысяч манатов и освобожден в зале суда.

Отметим, что в результате мероприятий, проведенных Министерством обороны, выявлены правонарушения со стороны бывшего начальника «Дома отдыха» министерства майора Ильхама Ахвердиева, и материалы были направлены в Военную прокуратуру для дачи правовой оценки. Решением суда в отношении Ильхама Ахвердиева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца и 20 дней.

Ему было предъявлено обвинение по статье 311 (получение взятки) Уголовного кодекса.