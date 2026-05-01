$50 миллиардов на войну

США потратили на войну против Ирана около $50 млрд — почти вдвое больше, чем официально признает Пентагон, сообщили CBS News американские чиновники, знакомые с внутренними оценками.

Ранее финансовый директор Министерства обороны Джулс Херст заявил, что операция «Эпическая ярость», начавшаяся 28 февраля, обошлась примерно в $25 млрд. Однако, по словам собеседников телеканала, эта сумма не учитывает поврежденную и уничтоженную технику, а также ущерб военным объектам США. Больше всего средств идет на боеприпасы, которые необходимо восполнять. Кроме того, американские военные потеряли по меньшей мере 24 разведывательно-ударных беспилотника MQ-9 Reaper стоимостью от $30 млн каждый (то есть минимум $720 млн). Дополнительные расходы связаны с топливом, переброской сил и развертыванием военной инфраструктуры.

Затраты несет не только Пентагон, но и Министерство внутренней безопасности, отмечает старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Канчиан. По его словам, восстановление арсеналов займет «несколько лет». При этом даже довоенный уровень считался недостаточным.

Война сказывается и на экономике США. На слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам конгрессмен Ро Ханна спросил главу Пентагона Пита Хегсета, во сколько кампания обойдется гражданам страны с учетом подорожания бензина и продуктов. Министр не стал отвечать, предложив вместо этого задуматься, «какой будет цена в случае появления у Ирана ядерного оружия».