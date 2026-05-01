Подробности удара Украины по «Ахмату»

В течение февраля-апреля спецподразделение военной разведки «Шаманбат» Вооруженных сил Украины со 104-й бригадой территориальной обороны «Горынь» во взаимодействии с подразделением агентурных операций ГУР реализовывали комплексную операцию по уничтожению наемников подразделения Росгвардии «Ахмат» на Сумском направлении.

Указывается, что информацию о планах и намерениях подразделения украинским военным передал бывший боец «Ахмата», с которым ГУР установила связь в начале 2025 года.

По данным украинских СМИ, агент установил устройство для прослушивания, переданное за линию фронта FPV-дроном, в помещении для совещаний «Ахмата» – оперативники ГУР записывали разговоры всего командного состава подразделения.

В результате спецоперации в течение двух месяцев «Ахмат» понес наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения: 41 убитый, 87 – раненых. Еще более сотни бойцов числятся пропавшими без вести, сообщают в ГУР.