Лидер Словакии рассказал, как к нему пристают в туалетах Брюсселя

Политики стран Европейского союза (ЕС), критикующие премьер-министра Словакии Роберта Фицо за встречи с президентом России Владимиром Путиным, сами же расспрашивают его об их итогах, приставая «в туалетах Брюсселя». Об этом он заявил на встрече со студентами в Ружомбероке.

«Я встречаюсь с Путиным, и все критикуют меня, а когда я возвращаюсь после встречи с ним, то все в туалетах Брюсселя спрашивают меня, что Путин сказал», — заявил Фицо.

Премьер Словакии задался вопросом, почему бы Брюсселю в таком случае не вести диалог с Россией самостоятельно.