Трамп опроверг слухи о ядерных уступках Ирану

Президент США Дональд Трамп выступил с резким опровержением слухов о возможных поставках обогащенного урана Ирану. В своем недавнем интервью для Newsmax глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон не намерен идти на компромиссы, даже если речь идет об использовании ядерных материалов в исключительно мирных целях, таких как медицина или энергетика.

Поводом для обсуждения стали заявления Стива Уиткоффа, который ранее упоминал о якобы существующем предложении: США могли бы снабжать Иран топливом в обмен на полную ликвидацию его военной ядерной программы. Трамп дистанцировался от этих слов, заявив, что подобные инициативы не имеют под собой серьезных оснований и никогда не получили бы его личного одобрения.

Реакция президента была предельно лаконичной: «Я им ничего не дам», — отрезал глава Белого дома.