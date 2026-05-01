На Нариманова доступны 2-, 3- и 4-комнатные квартиры, а также студии с отделкой высокого класса от Kristal

Правильное решение на будущее начинается с выбора недвижимости, которая сочетает в себе как комфортное проживание, так и рост стоимости. В этом плане проект City Garden Narimanov, расположенный в одном из престижных районов города, выделяется как жилой комплекс, предлагающий одновременно высокий уровень повседневного комфорта и долгосрочный инвестиционный потенциал.

Этот масштабный проект охватывает территорию площадью 17,4 гектара, богатую зелёными насаждениями, и расположен в географическом центре Баку. Благодаря расположению всего в 5 минутах от станции метро «Нариман Нариманов», жителям обеспечивается максимальное удобство в повседневной жизни. В жилом комплексе представлены квартиры различных площадей и планировок. Покупателям доступны 2-, 3- и 4-комнатные квартиры, студии, а также варианты с собственным садом — как на этапе строительства, так и с готовым ремонтом.Благодаря такому разнообразию каждый сможет подобрать жильё в соответствии со своими потребностями и образом жизни. Также предусмотрены удобные условия покупки: внутренний кредит до 36 месяцев и ипотека сроком до 20 лет.

Материалы, использованные при отделке, наглядно подчеркивают премиальный уровень проекта: паркет HARO (Германия), электрические выключатели GEWISS (Италия), негорючие кабели Prysmian, обои Zambaiti Parati, сантехника и аксессуары от ведущего немецкого бренда GROHE, а также керамогранит Infinity в общих и санитарных зонах. На территории комплекса предусмотрены торговый центр, фитнес-центр, а также школа LANDAU School, которая начнёт работу уже в сентябре. Всё это делает проживание ещё более комфортным и функциональным — другими словами, все необходимые объекты находятся прямо на территории комплекса, без необходимости покидать его.

Фасад комплекса выполнен в современном архитектурном стиле и облицован качественным долговечным керамогранитом, устойчивым к жарким и холодным климатическим условиям. Межквартирные перекрытия и конструкции оснащены звуко- и теплоизоляцией, что обеспечивает тишину и комфорт в жилом пространстве. Дополнительная изоляция фасада и окон способствует снижению энергопотребления и повышает уровень энергоэффективности. В проекте также предусмотрена центральная система отопления, обеспечивающая стабильную и комфортную температуру в зимний период.