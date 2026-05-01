Байрамов и Аракчи обсудили Ближний Восток

Главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Аббас Аракчи в ходе сегодняшнего телефонного разговора обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

Как сообщили в МИД Ирана, сегодня утром также состоялись телефонные разговоры Аракчи с турецким коллегой Хаканом Фиданом и главами внешнеполитических ведомств ряда стран Ближнего Востока - Египта, Катара, Саудовской Аравии и Ирака.

Согласно информации, в рамках этих контактов Аракчи проинформировал коллег о последних позициях и инициативах Ирана, направленных на прекращение военных действий против Ирана со стороны США и Израиля.