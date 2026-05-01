Китай намерен вытеснить США

Пекин обладает колоссальным военно-промышленным потенциалом и способен нанести сокрушительный удар по американским базам с помощью кибератак и роев беспилотников, заявил замкоменданта Корпуса морской пехоты США генерал-лейтенант Стивен Скленка.

Американский военачальник подчеркнул, что потенциальный конфликт с азиатской сверхдержавой окажется гораздо разрушительнее нынешнего противостояния на Ближнем Востоке, пишет The War Zone.

«Нет угрозы более масштабной, чем Китайская Народная Республика. Не слушайте эту чушь о том, что они почти равны нам. Они равны, потому что соперничают с нами почти по всем показателям национального влияния», – отметил Скленка в ходе выступления в Вашингтоне.

По словам генерала, руководство КНР намерено изменить международную систему и вытеснить Соединенные Штаты с позиции глобального лидера. Китайская промышленность сейчас переведена на военные рельсы, а судостроительные мощности страны превосходят американские в 230 раз. Кроме того, Пекин стремительно наращивает ядерный арсенал и внедряет технологии искусственного интеллекта.