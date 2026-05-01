Азербайджан вызвал посла Евросоюза
Новость дня
Азербайджан вызвал посла Евросоюза

Папоян: Азербайджанское топливо помогло Армении

16:48 1257

Министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что поставки топлива из Азербайджана позволили сдержать рост цен на бензин в Армении. Об этом министр заявил на мероприятии, посвященном Дню труда, сообщают армянские СМИ.

«Цены на бензин в большинстве стран мира выросли в несколько раз, а в Армении - на несколько процентов. Позвольте мне очень четко и прямо объяснить, почему это так. Если бы не азербайджанский бензин и дизельное топливо, наши цены были бы на несколько сотен драмов выше, чем сейчас. Нам необходимо максимально сохранять диверсификацию, чтобы геополитические факторы для нас были менее ощутимы», - сказал Папоян.

Напомним, помимо транзита продолжается и экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. На сегодняшний день из Азербайджана в Армению было экспортировано более 8 500 тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2 955 тонн бензина АИ-95.

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев на открытии улицы
Ильхам Алиев на открытии улицы фото
16:52 2412
Перми грозит экологическая катастрофа
Перми грозит экологическая катастрофа
17:44 695
Иран передал Америке ответ
Иран передал Америке ответ обновлено 18:20
18:20 8686
Папоян: Азербайджанское топливо помогло Армении
Папоян: Азербайджанское топливо помогло Армении
16:48 1258
Китай намерен вытеснить США
Китай намерен вытеснить США
16:12 1455
Байрамов и Аракчи обсудили Ближний Восток
Байрамов и Аракчи обсудили Ближний Восток
16:08 671
Подробности удара Украины по «Ахмату»
Подробности удара Украины по «Ахмату»
15:21 3559
Майора Ахвердиева оштрафовали на 15 тысяч и отпустили
Майора Ахвердиева оштрафовали на 15 тысяч и отпустили
14:46 2628
В Баку трагически погиб ребенок
В Баку трагически погиб ребенок
14:16 3276
В Турции столкновения марксистов с полицией
В Турции столкновения марксистов с полицией фото
13:39 1940
Аракчи «разоблачает» Пентагон
Аракчи «разоблачает» Пентагон
13:32 2329
