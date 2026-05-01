ВСУ поразили российские Су-57 и Су-34

Вооруженные силы Украины заявили о поражении нескольких российских истребителей Су-57 и истребителя-бомбардировщика Су-34 на аэродроме Шагол в Челябинской области РФ. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

В сообщении отмечается, что поражение авиации является частью мероприятий по снижению возможностей России наносить удары по гражданским объектам на территории Украины.

«25 апреля 2026 года на аэродроме Шагол в Челябинской области РФ бойцами Сил беспилотных систем ВСУ было поражено несколько истребителей Су-57 и истребитель-бомбардировщик Су-34», - говорится в заявлении.

Степень повреждений в настоящее время уточняется.

В Генштабе ВСУ также отметили, что цели находились на расстоянии около 1700 км от государственной границы Украины.