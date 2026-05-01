Ильхам Алиев на открытии улицы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев , первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи 1 мая приняли участие в открытии улицы Ислама Сафарли после реконструкции, охватывающей Сабаильский и Ясамальский районы Баку. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов проинформировал главу государства и первую леди о проделанной работе.

Было отмечено, что территория вдоль улицы Ислама Сафарли, начиная от проспекта Азербайджана, включая часть улицы Нигяр Рафибейли, до улицы Мирзааги Алиева была полностью благоустроена. С этой территории обеспечен переход для комфортного передвижения пешеходов к Центральному парку.

Работы по благоустройству были выполнены на 8 улицах, пересекающихся с улицей Ислама Сафарли, а также на участках до улиц Тебриза Халилбейли и Мирзы Ибрагимова. Общая протяженность благоустроенных улиц составляет 1350 метров. На этих улицах полностью обновлены линии водоснабжения и канализации, газовые линии заменены на подземную систему.

Кроме того, в расположенных на улицах зданиях различного назначения проведены работы по реконструкции и восстановлению, созданы необходимые условия для отдыха жителей и гостей города, установлены скамейки, проведены масштабные работы по озеленению.

Исполнение проекта создает возможность для пешеходов выйти от площади Фонтанов напрямую к Зимнему парку. Здесь также находятся архитектурные памятники местного значения, построенные в конце XIX — начале XX веков. Это еще больше повышает привлекательность территории как для местных жителей, так и для гостей.