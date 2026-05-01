Azercell приглашает женщин присоединиться к инициативе «Нити, объединяющие силу»

Совместный проект с ОАО «Азерхалча» будет представлен на Международном фестивале ковров.

ООО Azercell Telecom, последовательно развивая инициативы, направленные на укрепление роли женщин в обществе, представляет проект «Нити, объединяющие силу» (Minlərlə ilmə, bir güc). Проект, реализуемый в партнерстве с ОАО «Азерхалча», направлен на продвижение женской солидарности, а также на сохранение и популяризацию богатого наследия азербайджанского ковроткачества.

Ковер, создаваемый в рамках проекта, будет представлен широкой публике 2–3 мая на Международном фестивале ковров, который пройдет в Ичеришехер. Концептуальное произведение искусства символически отражает вклад женщин в социальное и культурное развитие общества, олицетворяя терпение, силу и единство.

Особенностью проекта станет интерактивный формат: в дни фестиваля женщины смогут принять непосредственное участие в создании ковра, завязывая узлы. Такой формат придает инициативе особую символическую и эмоциональную ценность.

ООО Azercell Telecom приглашает всех женщин присоединиться к инициативе, которая пройдет 2 и 3 мая на площади перед воротами Гоша Гала в Ичеришехер. Церемония срезания ковра, символизирующая единство и силу женской солидарности, состоится 3 мая.

