Новый генеральный директор в Azeronline

Azeronline LTD СП, один из ведущих интернет-провайдеров Азербайджана, объявляет о предстоящем назначении Фарида Саламова на должность генерального директора компании.

Фарид Саламов обладает более чем 20-летним опытом в сфере телекоммуникаций. До этого назначения он занимал должность директора коммерческого департамента в ООО Aztelekom, где руководил разработкой и реализацией коммерческой стратегии, развитием продуктового портфеля, а также направлениями продаж и клиентского опыта.

В новой должности Фарид Саламов возглавит следующий этап развития Azeronline. В ключевые приоритеты компании входят расширение сетевых возможностей и высококачественных широкополосных интернет-услуг, дальнейшее улучшение клиентского опыта, а также вклад в развитие цифровой экосистемы Азербайджана.

Поддерживая расширение волоконно-оптической сети широкополосного доступа и способствуя повышению доступности цифровых услуг по всей территории Азербайджана, Azeronline играет важную роль в развитии цифровой инфраструктуры страны.