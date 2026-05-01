США раскритиковали любителей Палестины

Вашингтон подверг резкой критике отправку гуманитарной помощи «Глобальной флотилией Сумуд» в сектор Газа, назвав эту миссию безосновательным и контрпродуктивным трюком.

«Эта флотилия организована находящейся под санкциями структурой, поддерживающей ХАМАС. В отличие от организованных механизмов помощи, координируемых с региональными партнерами благодаря мирному плану Дональда Трампа, эта флотилия обходит механизмы, предназначенные для того, чтобы гуманитарная помощь доходила до гражданского населения», — написал спикер Госдепа США Томми Пиготт в соцсети Х.

По его словам, в отличие от официальных механизмов помощи, эта миссия обходит установленные правила обеспечения гражданских лиц. Пиготт также призвал союзников Вашингтона принять решительные меры против участников акции и привлечь их к юридической ответственности.

Напомним, караван из 70 судов отправился из Барселоны 15 апреля. Позднее активисты сообщили о перехвате кораблей израильскими военными в международных водах Средиземного моря недалеко от Крита.

Активисты объединения заявили о захвате как минимум двух судов военными.