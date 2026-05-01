Перми грозит экологическая катастрофа

Попавшая под налеты беспилотников Пермь, где были атакованы нефтезавод и станция «Транснефти», рискует столкнуться с теми же экологическими последствиями, что и Туапсе, где прошли «нефтяные дожди», а в воздухе подскочили концентрации канцерогенов, предупреждают опрошенные «Агентством» экологи.

Украина атаковала Пермь 29 и 30 апреля. В результате загорелся НПЗ «Пермнефтеоргсинтез», 7-й по мощности в стране, а также нефтеперекачивающая станция с парком нефтяных резервуаров общей вместимостью 380 тысяч кубометров.

Уже в среду жители города жаловались на черные осадки, запах жженой резины и химикатов в воздухе. К пятнице дым от пожаров в Перми растянулся на 120 км, согласно спутниковым снимкам, опубликованным «Радио Свобода».

«Это ровно такой же пожар, который был в Туапсе, полагаю, что токсичные и канцерогенные вещества там те же самые в воздухе», — отмечает сопредседатель экологической группы «Экозащита!» Владимир Сливяк. Среди токсинов - полиароматические углеводороды (ПАУ)», включая бензол — канцероген первого класса опасности.