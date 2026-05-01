Миллиардеры против мэра Мамдани

В апреле губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул и мэр города Зохран Мамдани предложили ввести новый налог на второе жилье стоимостью от $5 млн. Инициатива направлена на сверхбогатых владельцев элитной недвижимости. Цель — пополнение бюджета города и борьба с неравенством. Эта идея столкнулась с критикой богатейших людей штата и президента США Дональда Трампа. Предлагаемые налоговые меры он назвал неправильными.

Богатейшие жители Нью-Йорка выступили против мэра мегаполиса Зохрана Мамдани после введения нового налога на недвижимость. Об этом информирует Bloomberg.

В пресс-релизе Зохрана Мамдани, объявляющем о первом в Нью-Йорке налоге на аренду жилья, упоминался пентхаус в Мидтауне стоимостью $238 млн, купленный неким Кеном Гриффитом. Позже выяснилось, что недвижимость приобрел основатель Citadel LLC Кен Гриффин, а в пресс-релизе мэра произошла ошибка. Через некоторое время мэр Нью-Йорка снял видео возле самого пентхауса и назвал покупателя по имени.

Пресс-релиз объединил руководителей компаний с Уолл-стрит и богатейших жителей города против мэра. Как пишет Bloomberg, даже миллиардеры, симпатизирующие демократам, усомнились в его политике. По словам бизнесменов, их возмутил не столько сам налог, сколько личные нападки Мамдани на одного из них.

Компания Гриффина Citadel в то же время подняла вопрос о возможности отказа от масштабного проекта по реконструкции небоскреба на Парк-авеню. Ожидается, что предлагаемое компанией 62-этажное здание принесет Нью-Йорку $4,5 млрд, создав 6200 рабочих мест в строительной отрасли и более 15 тыс. постоянных рабочих мест.

Мамдани уже попытался сгладить ситуацию, заявив, что введение налога на вторые дома «не было инициировано одним человеком», и назвал Гриффина «важным работодателем и бизнес-лидером» в городе.

Bloomberg отмечает, что новый налог, по поводу которого ведутся переговоры, призван пополнить бюджет Нью-Йорка, испытывающий миллиардный дефицит, на $500 млн.