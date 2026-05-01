Кямаледдин Гейдаров созвал совещание в Нахчыване

30 апреля под руководством министра по чрезвычайным ситуациям генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова в МЧС Нахчыванской Автономной Республики состоялось служебное совещание.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, на совещании, проведенном с участием руководителей соответствующих структур ведомства, были обсуждены вопросы, связанные с его деятельностью. Выступая на совещании, Кямаледдин Гейдаров отметил, что благодаря вниманию и заботе президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева материально‑техническая база МЧС НАР постоянно обновляется в соответствии с требованиями времени и динамикой развития технологий, что позволяет успешно бороться с возникающими чрезвычайными ситуациями.

Выслушав доклады руководителей структур, министр затронул важные вопросы, требующие решения для дальнейшего совершенствования деятельности министерства, и дал соответствующие поручения.

В тот же день Кямаледдин Гейдаров осмотрел пять новых пожарных автомобилей марки МАЗ, приобретенных для МЧС НАР, и ознакомился на месте с их тактико‑техническими характеристиками.