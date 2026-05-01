Израиль: Придется пойти на новую военную операцию

Военная операция против Ирана станет неудачей, если из исламской республики не удастся вывезти свыше 400 кг обогащенного до 60% урана, сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильский военный источник.

«Если не удастся добиться выполнения задач в ядерной сфере, тогда все, что мы делали в Иране, это один большой провал», - сказал собеседник издания.

По его словам, если ядерные материалы из Ирана удастся вывезти благодаря усилиям дипломатии, то Израиль смог «выполнить свою работу». В противном случае Израилю придется пойти на новую военную операцию, добавил источник.

The Times of Israel напоминает, что, по оценкам израильских властей, Ирану имеющегося у него объема обогащенного урана может хватить на создание 11 ядерных бомб.