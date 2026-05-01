Вугар Ахмедов принял граждан в Джебраиле

Прием, в котором участвовали жители Джебраила, Губадлы, а также Зангилана, был организован на основе графика приема граждан руководителями центральных исполнительных органов и других управленческих структур в городах и районах Азербайджана.

На мероприятии, прошедшем в Центре цифрового управления Джебраильского филиала «Азеришыг», были рассмотрены и даны ответы на обращения, соответствующие направлениям деятельности ОАО. По ряду поднятых вопросов были приняты меры для их оперативного решения на месте. По обращениям, требующим дополнительного изучения, зарегистрированы письменные заявления и направлены в соответствующие подразделения для рассмотрения.

Граждане, участвовавшие в приеме, выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за работы по обновлению электросетей в регионах, а также за оказываемое им внимание и заботу.

ОАО «Азеришыг» организует встречи с гражданами, а также с предпринимателями и фермерами во всех регионах Азербайджана, выслушивает их предложения и рекомендации. Цель таких встреч — не только предоставление разъяснительной информации, но и обеспечение абонентов стабильным и бесперебойным электроснабжением, решение существующих проблем и минимизация потерь электроэнергии.