Россия и Украина заявили о сотнях сбитых беспилотников

Средства российской ПВО сбили с 08:00 до 17:00 по Москве (09:00 до 18:00 по Баку) 100 украинских беспилотников, в том числе в районе российской столицы, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, дроны были сбиты в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областях, над Краснодарским краем, аннексированным Крымом и Азовским морем.

В то же время в пятницу, с 08:00 до 15:30 по Киеву (09:00 до 16:30 по Баку), российские войска запустили по Украине 409 беспилотников различных типов с разных направлений, сообщили Воздушные силы ВСУ.

«Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

«…Противовоздушной обороной сбито/подавлено 388 вражеских БПЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и беспилотников других типов на севере, юге, в центре и на западе страны. Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА в шести локациях, а также падение сбитых (обломки) в 11 локациях», — добавили военные.