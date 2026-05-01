Аятоллы основали крупнейшую криптобиржу под носом у США

Согласно данным агентства, два брата из семьи Харрази под другой фамилией — Агамир — в 2018 году основали биржу Nobitex, ставшую центральным узлом в параллельной финансовой системе и позволившую переводить деньги, несмотря на санкции США, даже во время нынешней войны.

Харрази, о дна из влиятельных семей Ирана, близкая к клану Хаменеи, основала в исламской республике криптовалютную биржу, используемую Корпусом стражей исламской революции для обхода санкций и переводов на миллионы долларов. Об этом информирует Reuters.

Клан Харрази занимает важные позиции в иранской правящей элите. Члены этой семьи поколениями консультировали верховных лидеров, занимая важные посты. Клан связан родственными узами со всеми верховными лидерами исламской республики.

Как пишет Reuters, Nobitex обработала транзакции на сотни миллионов долларов, связанные с организациями, которые находятся под санкциями, включая ЦБ Ирана и КСИР. Сама компания быстро влилась в иранскую экономику. Nobitex заявляет об 11 млн пользователей — это более 10% населения страны. После наложения санкций многие иранцы пользовались биржей для покупки и хранения криптовалюты. Как пишет Reuters, через нее проходит около 70% криптовалютных транзакций в Иране. Доказательства того, что Nobitex связана с обходом санкций, предоставил осужденный за мошенничество иранский миллиардер. В декабре он опубликовал в своих соцсетях адреса кошельков, которые позволили криптоаналитикам раскрыть схему обхода санкций, в основе которой находилась компания.

Агентство выяснило, что Nobitex служит «мостом» Ирана к мировым рынкам. По данным анализа блокчейн-записей, проведенного компанией Crestal Intelligence, и интервью с четырьмя частными финансовыми детективами, Иран использует биржу для перенаправления средств союзникам, не имеющим доступа к банковской системе. Как рассказали Reuters экс-сотрудники биржи, через нее проходят в том числе государственные средства, попадающие под санкции.

Компания отрицает наличие прямых связей с правительством или оказание помощи государству, утверждая, что, если незаконные переводы и были, то они осуществлялись без одобрения или ведома руководства.

Reuters отмечает, что Nobitex вела дела с крупнейшими игроками мировой криптовалютной индустрии. В 2022 году Binance перевела Nobitex $7,8 млрд в обход санкций США против Ирана. Санкции, лишившие иранцев доступа к глобальной финансовой системе, значительно повысили привлекательность Nobitex для иранской клиентуры.

В апреле The Telegraph со ссылкой на документы о переводах, переданные в американский Минфин, сообщила, что пять крупных банков — HSBC, Standard Chartered, JPMorgan Chase, Citibank и Bank of New York Mellon — проверят на причастность к отмыванию средств Ирана.