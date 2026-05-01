Трамп преподнес «сюрприз» европейцам

«На следующей неделе я увеличу размер пошлин на машины и грузовики из Евросоюза. Пошлины поднимутся до 25%», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент США мотивировал это решение тем, что, по его мнению, ЕС не соблюдает условия заключенной ранее торговой сделки с США.

Американский лидер напомнил, что в случае производства автомобилей на заводах в США пошлины взиматься не будут.

Трамп рассказал о строительстве новых заводов по производству легковых и грузовых автомобилей в США на рекордную сумму, превышающую $100 млрд. «Эти заводы, на которых работают американские рабочие, скоро откроются — никогда еще не было ничего подобного тому, что происходит в Америке сегодня», — написал он в соцсети Truth Social.

В феврале Верховный суд США постановил, что использование Трампом закона 1977 года для введения пошлин выходит за рамки его полномочий. Закон применяется при чрезвычайных ситуациях национального масштаба. Однако пошлины на автомобили вводятся на основании другого закона и не попадают под запрет Верховного суда, отмечает Financial Times.