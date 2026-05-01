Азербайджанцы мира запустили петицию против публикации мэра Нью-Йорка

Необоснованные и предвзятые высказывания мэра американского города Нью-Йорка Зохрана Кваме Мамдани в публикации в соцсети X о «геноциде армян 1915 года», а также усилиях Азербайджана по восстановлению территориальной целостности и суверенитета вызвали резкий протест азербайджанцев мира. В целях правильного информирования мировой общественности и обеспечения объективного подхода международных структур по инициативе Азербайджано-Американской федерации молодежи начата петиция.

В петиции говорится, что сегодня, когда США поддерживают мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, когда предпринимаются важные шаги по нормализации отношений, подобные предубеждения вызывают озабоченность. Подчеркивается, что, согласно оценке направленной в Карабах последней делегации Организации Объединенных Наций (ООН) от 2 октября 2023 года, случаев насилия в отношении гражданского населения не наблюдалось, не было выявлено и фактов повреждения гражданской инфраструктуры на этих территориях. Особо отмечается, что во время 44-дневной Отечественной войны ряд городов Азербайджана, включая Гянджу, Барду и Тертер, подверглись ракетному и артиллерийскому обстрелу, что привело к потерям среди гражданского населения и повреждению инфраструктуры. Одновременно привлекается внимание к учиненному в феврале 1992 года Ходжалинскому геноциду - одной из тяжелых трагедий человечества, напоминается о жестоком убийстве сотен граждан Азербайджана.

В заключение петиции выражается требование демонстрировать в таких вопросах объективную позицию, опирающуюся на Устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, общие принципы международного права и исторические факты.

Азербайджанцы мира могут присоединиться к петиции по указанной ссылке: https://shorturl.at/ZtUnS

17 координационных советов, включающие США, Канаду, Израиль, а также Великобританию, Германию, Финляндию, Испанию, Венгрию, Чехию, Словению, Швецию, Грецию, другие европейские страны и еще 44 государства, выступая против необоснованных обвинений мэра Нью-Йорка в адрес Азербайджана, в целях надлежащего информирования мировой общественности и обеспечения объективного подхода международных структур распространили заявления и направили письма протеста президенту США Дональду Трампу и мэру Нью-Йорка Зохрану Кваме Мамдани.