Санкции тем, кто будет платить Ирану за транзит через Ормуз

Отмечается, что OFAC осведомлено об угрозах со стороны Ирана в отношении судов и требованиях платить за проход через международный Ормузский пролив. Данные требования могут включать в себя несколько вариантов оплаты, в том числе фиатной валютой, цифровыми активами и др.

Соединенные Штаты пригрозили санкциями тем, кто будет платить Ирану за транзит через Ормузский пролив, говорится в сообщении пресс-службы Управления по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC).

«Гражданам США и иностранным организациям, принадлежащим или контролируемым США, как правило, запрещено в соответствии с санкциями США осуществлять сделки с правительством Ирана, в том числе предоставлять или получать услуги, за исключением случаев, когда OFAC делает исключение или дает разрешение», — заявили в пресс-службе.

Рестрикции США также запрещают американцам проводить сделки с КСИР, который находится под санкциями и признан Вашингтоном иностранной террористической организацией. Помимо этого, американцам запрещено взаимодействовать с иранскими биржами.

В случае проведения сделок с правительством Ирана и КСИР под санкции могут попасть и граждане других государств, не только США. Также иностранцев могут привлечь к уголовной ответственности в случае, если их платежи приведут к нарушению санкций гражданами США и финансовыми учреждениями.

Также отмечается, что организации, чьи суда заходят в иранские порты, рискуют попасть под санкции в соответствии с санкционными режимами, направленными против судоходного сектора и портов Ирана.