Огромный интерес! Более 3 млн человек посмотрели матчи «Карабаха» против «Сабаха» и «Нефтчи»

Нынешний сезон футбольной Премьер-лиги запомнится не только тем, что у Азербайджана теперь новый чемпион - «Сабах», но и заметно повысившимся за последнее время болельщицким интересом.
На матчах «Карабаха» против «Сабаха» на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова были зафиксированы рекордные показатели посещаемости - 21000 и 17300.
3 апреля на первом полуфинале Кубка страны, который завершился со счетом 2:2, был побит рекорд последних десяти лет для азербайджанского футбола в целом. А 19 апреля в 28-м туре чемпионата («Сабах» выиграл 1:0) Республиканский стадион посетили более 17 тысяч человек, и это обновление рекорда последних десяти лет в чемпионате Азербайджана.
Всего в апреле между «Карабахом» и «Сабахом» было три матча. Эти игры в сумме собрали более чем миллионную аудиторию на платформе YouTube, где все матчи транслируются в прямом эфире на канале Профессиональной футбольной лиги. Решающий полуфинал Кубка, который проходил на арене «Сабаха» и завершился победой хозяев со счетом 2:1, посмотрела 431 тысяча зрителей. Аудитория первого полуфинала - 336 тысяч, матча 28-го тура чемпионата - 266 тысяч.
Большой популярностью пользовались и две последние игры между «Нефтчи» и «Карабахом». 26 апреля на «Пальмс Спортс Арену» пришли 9500 зрителей, а 287 тысяч болельщиков посмотрели прямую трансляцию матча, в котором агдамцы победили со счетом 5:1. 30 апреля на стадионе было 7800 зрителей, при этом 313 тысяч следили за игрой, в которой со счетом 2:1 выиграл «Нефтчи», в режиме онлайн.
Таким образом, пять матчей с участием «Карабаха» против «Сабаха» и «Нефтчи» собрали более 1,6 млн зрителей. И это мы не учитываем болельщиков, которые смотрели эти матчи по телевизору на канале CBC Sport. В худшем случае это примерно те же 1,6 млн любителей футбола. Это означает, что за играми наблюдали уж точно не менее 3 млн зрителей.