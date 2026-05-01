Огромный интерес! Более 3 млн человек посмотрели матчи «Карабаха» против «Сабаха» и «Нефтчи»

Нынешний сезон футбольной Премьер-лиги запомнится не только тем, что у Азербайджана теперь новый чемпион - «Сабах», но и заметно повысившимся за последнее время болельщицким интересом.

На матчах «Карабаха» против «Сабаха» на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова были зафиксированы рекордные показатели посещаемости - 21000 и 17300.

3 апреля на первом полуфинале Кубка страны, который завершился со счетом 2:2, был побит рекорд последних десяти лет для азербайджанского футбола в целом. А 19 апреля в 28-м туре чемпионата («Сабах» выиграл 1:0) Республиканский стадион посетили более 17 тысяч человек, и это обновление рекорда последних десяти лет в чемпионате Азербайджана.

Всего в апреле между «Карабахом» и «Сабахом» было три матча. Эти игры в сумме собрали более чем миллионную аудиторию на платформе YouTube, где все матчи транслируются в прямом эфире на канале Профессиональной футбольной лиги. Решающий полуфинал Кубка, который проходил на арене «Сабаха» и завершился победой хозяев со счетом 2:1, посмотрела 431 тысяча зрителей. Аудитория первого полуфинала - 336 тысяч, матча 28-го тура чемпионата - 266 тысяч.