Пашинян анонсировал визит Зеленского в Армению

Президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в Ереван в понедельник, 4 мая, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В этот день в Ереване пройдет саммит Европейского политического сообщества. «Я жду всех членов Европейского политического сообщества, да, включая президента Украины», - сказал Пашинян.

Кроме саммита Европейского политического сообщества, 4 и 5 мая в Ереване состоится первый саммит Армения – ЕС. Евросоюз представят председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также 4-5 мая Армению с двухдневным визитом посетит президент Франции Эммануэль Макрон. Ожидается, что во время его визита Армения и Франция заключат соглашение о стратегическом партнерстве.