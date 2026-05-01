В Иране подорвались военные КСИР

Во время операции по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов в иранской провинции Зенджан погибли 14 военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР), еще двое получили ранения, сообщает Iran International со ссылкой на заявление командования КСИР.

Подразделение «Ансар аль-Махди» Корпуса стражей исламской революции в Зенджане заявило, что группы саперов вошли в зону, чтобы идентифицировать и обезвредить неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся после недавних американо-израильских авиаударов, когда произошел взрыв.