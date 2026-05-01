Россия теперь — основной поставщик нефти в Сирию

Россия стала основным поставщиком нефти в Сирию после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные расчеты и источники.

По данным агентства, поставки российской нефти выросли на 75% и в 2026 году достигли примерно 60 тысяч баррелей в сутки. Это позволило России занять место главного поставщика сырья для Сирии, вытеснив Иран, ключевого союзника свергнутого Асада.

Собственная добыча нефти в Сирии остается ниже потребностей. В 2025 году она составляла около 35 тысяч баррелей в сутки при спросе на уровне 120–150 тысяч баррелей. Разрыв покрывается за счет импорта, прежде всего из России.

Источники Reuters среди сирийских чиновников и аналитиков говорят, что сотрудничество с Россией носит вынужденный характер. Сирия по-прежнему слабо интегрирована в мировую финансовую систему, несмотря на частичную отмену западных санкций, и не может легко заключать контракты с другими поставщиками.