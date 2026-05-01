Трамп: «Курды не отдали оружие...»

Президент США Дональд Трамп «недоволен» действиями курдских группировок, которые должны были «поставлять американское оружие протестующим в Иране».

По сообщению CNN, Трамп заявил журналистам в Белом доме, что «курды не поставляли оружие».

«Я недоволен тем, что произошло с курдами. Курды не отдали оружие… Нужно посмотреть, у кого сейчас это оружие», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о сообщениях о том, что оружие все еще находится в Иракском Курдистане.

В начале апреля Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон поставлял вооружение иранским протестующим через курдские формирования. При этом несколько лидеров иранских курдских партий опровергли информацию о получении оружия от Соединенных Штатов.