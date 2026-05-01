Иран требует репараций от стран Залива

Страны, поддерживавшие атаки на Иран или позволявшие использовать свою территорию, воздушное пространство или воды для этих целей, «должны быть привлечены к ответственности и понести соответствующие последствия», заявил посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани.

По сообщению иранских СМИ, дипломат перечислил конкретные государства региона, в список которых вошли Катар, Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Иордания.

По его словам, иранская сторона призывает эти страны признать свою роль в конфликте и обеспечить «полную компенсацию» за разрушения и убытки, понесенные Ираном во время войны.

«Исламская Республика Иран вновь подтверждает свою четкую и последовательную позицию: все государства, чьи международно-противоправные действия сыграли роль в агрессии Соединенных Штатов и израильского режима против суверенитета и территориальной целостности Ирана, должны быть привлечены к ответственности», — заявил Иравани.

Тегеран утверждает, что предоставление своей инфраструктуры для нужд противников Ирана делает эти государства «соучастниками», которые теперь обязаны возместить экономический и материальный ущерб.