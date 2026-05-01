Санкции для Кубы

Президент США Дональд Трамп подписал указ о применении новых односторонних санкций в отношении Кубы. Текст документа распространила пресс-служба Белого дома.

В указе говорится, что он направлен на «ответственных за репрессии на Кубе», а также за создание «угроз национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».

Указ предписывает вводить ограничения против иностранных финансовых организаций за проведение транзакций в интересах лиц и компаний на Кубе, находящихся под блокирующими санкциями США. В документе говорится, что министр финансов уполномочивается налагать на иностранную финансовую организацию одну или несколько санкций после установления того, что она проводила или содействовала проведению любой транзакции в интересах или от имени любого лица на Кубе, чье имущество или имущественные интересы заблокированы в соответствии с данным указом.