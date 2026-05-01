США объявили: Война с Ираном «завершена»

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.

Белый дом официально известил Конгресс США о том, что считает войну с Ираном «завершенной».

1 мая истек крайний срок для получения одобрения Конгресса на продолжение конфликта с Ираном.

«С 7 апреля между Соединенными Штатами и Ираном не происходило обмена ударами. Военные действия, начавшиеся 28 февраля, завершены», — указано в письме Дональда Трампа спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и временному председателю Сената Чаку Грассли.

Согласно резолюции о военных полномочиях 1973 года, президент США может вести военные действия только 60 дней. После он должен их прекратить, либо запросить у Конгресса 30-дневное продление в случае «неизбежной военной необходимости».

С 8 апреля между Ираном и США действует режим прекращения огня.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп отказался запрашивать у Конгресса разрешение на возможное продолжение военной операции против Ирана по истечении предусмотренного законом 60-дневного срока. Он заявил, что норма Закона о военных полномочиях 1973 года, требующая подобного разрешения, никогда не применялась и, по мнению любого президента, является неконституционной.