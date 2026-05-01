Чехия сказала «да» Фицо

Чехия выдала разрешение на пролет через свое воздушное пространство самолету премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который посетит Москву по случаю 9 Мая. Об этом сообщил пресс-секретарь чешского МИД Адам Чёргё, передает издание Novinky.

«Словацкая сторона подала стандартный запрос на получение разрешения на перелет, и оно было без промедления выдано», — сказал он.

О своем намерении приехать в Россию 9 мая Фицо сообщил в начале апреля. Эстония, Латвия и Литва, как и годом ранее, отказались пропустить самолет Фицо через свое воздушное пространство.

В 2025 году Фицо летел в Москву по маршруту, который проходил через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию.

В апреле помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что посетить Москву по случаю празднования Дня Победы намерены ряд зарубежных лидеров. В Кремле обещали назвать их позднее.