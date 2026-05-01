В Иране наконец госпитализировали Наргес Мохаммади

Лауреат Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади переведена из тюрьмы в больницу после «катастрофического ухудшения состояния здоровья», говорится в заявлении ее фонда, которое приводит CNN.

Семья и сторонники Мохаммади на протяжении нескольких недель призывали иранские власти обеспечить ей срочную медицинскую помощь.

Фонд Мохаммади сообщил, что ее перевели из тюрьмы в местную больницу в иранской провинции Зенджан.

В марте сообщалось, что состояние здоровья Мохаммади ухудшилось, у нее, предположительно, случился сердечный приступ, при этом ей было отказано в специализированной медицинской помощи.

Мохаммади задержали в декабре 2025 года. В феврале 53-летнюю активистку, выступающую, в частности, за права женщин, приговорили к 6 годам тюрьмы за «участие в собраниях и сговор с целью совершения преступлений», а также еще к 1,5 года - за пропаганду. Кроме того, после заключения два года будет действовать запрет на выезд страны, столько же Мохаммади нужно будет прожить в городе Хусф.