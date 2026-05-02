Люди Трампа не спешат в Киев

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер откладывают визит в Киев из-за отсутствия прогресса в переговорах по Украине, сообщает Kyiv Independent.

По данным агентства, представители США обсуждали возможную поездку в Украину, однако она до сих пор не состоялась. При этом Кушнер и Уиткофф неоднократно посещали Москву и встречались с президентом РФ Владимиром Путиным. Это вызывает недовольство в Киеве, где считают такой дисбаланс дипломатических контактов проявлением неуважения.

Визит в Киев рассматривался как возможный шаг к возобновлению трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной, которые фактически заморожены более двух месяцев. Внимание Вашингтона переключилось на конфликт с Ираном и связанные с ним дипломатические процессы.

Среди причин задержки также называются логистические сложности поездки в Украину в условиях закрытого воздушного пространства и отсутствие прогресса в переговорах. По словам одного из источников издания, «у них (спецпредставителей президента США) есть свои проблемы с тем, что приходится ехать поездом. Для Уиткоффа это сложно».

В то же время более глубокая проблема заключается в отсутствии прогресса в переговорах и риске, что визит выявит этот тупик. Так, один из украинских чиновников сказал, что «россияне настаивают, что хотят весь Донбасс; наша позиция такова: давайте найдем достойное решение. Так что сейчас непонятно, зачем (посланникам Трампа) ехать аж сюда, чтобы снова услышать то же самое».

Американский чиновник сообщил изданию, что визит остается предметом обсуждения, но подчеркнул, что «он еще не подтвержден».

Несмотря на остановку взаимодействия на высоком уровне, коммуникация между Киевом и Вашингтоном не прекратилась. Чиновники обеих сторон продолжают координировать действия через многочисленные каналы. По словам одного из украинских чиновников, Киев сейчас ищет «новые форматы», чтобы активизировать взаимодействие с США.

Последний раунд трехсторонних переговоров состоялся 16 февраля, следующая встреча, запланированная на конец февраля, была отложена незадолго до нанесения американо-израильских ударов по Ирану.