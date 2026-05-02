Симонян: «Не позволим превратить Армению в губернию...»

В отношении Армении предпринимается попытка «осуществить политическую операцию с целью смены власти». Так сказал в эфире Общественного телевидения Армении спикер парламента Ален Симонян, говоря об отношениях с Россией. Его цитируют армянские СМИ.

«Если в Украине пытаются продвигать свои интересы военным путем, то в Армении происходит попытка захвата власти. Нашу демократичность они (в России) сейчас пытаются использовать против нас. Говорят: у вас интернет открыт, мы в этом интернете на свои рубли купим столько рекламы, что все будет нашим. Мы не позволим превратить Армению в «губернию», — сказал Симонян.