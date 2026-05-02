Блокада лишила Иран пяти миллиардов

Пентагон заявляет, что Иран лишился почти 5 миллиардов долларов нефтяных доходов в результате блокады. В то же время Вашингтон усиливает давление на Тегеран на фоне зашедшего в тупик переговорного процесса. Об этом информирует издание Axios.

По словам официальных лиц, в настоящее время в Персидском заливе застрял 31 танкер, перевозящий около 53 миллионов баррелей иранской нефти на общую сумму не менее 4,8 миллиарда долларов. Два судна были захвачены американскими силами.

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что с начала морской блокады американские ВМС перехватили 45 связанных с Ираном торговых судов, которые выходили из иранских портов или направлялись в них: «Американские войска продолжают патрулировать международные воды и обеспечивать соблюдение действующей военно-морской блокады Ирана. На данный момент 45 коммерческим судам было приказано развернуться или вернуться в порт для обеспечения соблюдения этого режима».