Трамп выполняет свою угрозу: из Германии выведут 5 тысяч американских военных

По его данным, вывод 5 тысяч американских военнослужащих из ФРГ будет завершен в течение 6-12 месяцев.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на помощника военного министра США по связям с общественностью Шона Парнелла.

Несколько дней назад Дональд Трамп написал в социальных сетях, что США «изучают» вопрос о сокращении численности американских войск, размещенных в Германии. В своем посте Трамп отметил, что «изучает и анализирует возможность сокращения численности войск в Германии, и решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время». По данным на декабрь прошлого года, на базах в Германии были дислоцированы более 36 тыс. американских военнослужащих.

Заявление Трампа появилось спустя несколько дней после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал его подход к войне в Иране, заявив, что США были «унижены» иранскими переговорщиками. В четверг, через несколько часов после поста Трампа, Мерц заявил, что Германия сфокусирована на сильной НАТО и надежном трансатлантическом партнерстве.

Вскоре после этого Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social пост с критикой Мерца.

«Канцлер Германии должен больше уделять времени окончанию войны с Россией/Украиной (где он проявил себя совершенно неэффективно) и восстановлению своей неработающей страны — особенно по иммиграции и энергии — и меньше уделять времени вмешательству в дела тех, кто избавляется от ядерной угрозы Ирана и таким образом делает мир, в том числе Германию, более безопасным местом!» — написал Трамп.

Мерц известен как один из наиболее приверженных помощи Украине европейских политиков, он направил на финансирование украинской армии значительные средства.