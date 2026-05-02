Азербайджан вызвал посла Евросоюза
Россия продвинулась в трех направлениях: наступает на Купянск

Армия России продвинулась в районах трех населенных пунктов в Харьковской и Донецкой областях Украины, сообщает украинский аналитический проект DeepState.

По информации OSINT-аналитиков, россияне продвинулись на Купянском, Краматорском и Александровском направлении. На Купянском направлении россияне захватили ряд позиций к западу от населенного пункта Синьковка. Он расположен в нескольких километрах от северо-восточной окраины Купянска. На Краматорском направлении россияне продвинулись к западу от населенного пункта Приволье, на Александровском направлении имели успехи в районе населенного пункта Зеленый Гай.

В Силах обороны Украины пока не подтверждали и не опровергали информацию DeepState.

Ранее, 1 мая, в Группировке объединенных сил ВСУ заявили, что ситуация в районе Купянске ухудшилась в сравнении с предыдущими месяцами, но остается контролируемой.

По данным DeepState, в апреле российская армия захватила 141 кв.км украинской территории, это почти на 12% меньше, чем в марте (160 кв.км), но больше, чем в феврале (126 кв.км). В целом темп продвижения россиян снижается с ноября прошлого года, когда он подскочил до 505 кв.км за месяц. Аналитики DeepState сообщают, что 36% территориальных приобретений российской армии (36 кв.км) пришлось на Донецкую область, 30% — на Сумскую, где россияне захватили приграничные территории. Остальное пришлось на Харьковскую и Запорожскую области. В Днепропетровской области площадь захваченной земли в апреле, по подсчетам DeepState, сократилась со 105 до 98 кв. км., на пике, в январе, она составляла 187 кв. км.

