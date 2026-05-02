Потери башкир и татар в войне больше потерь СССР в Афганистане

В частности, за прошедшие две недели Башкортостан преодолел планку в 9500 погибших в Украине военных, Татарстан — 8 тысяч. Подтвержденные потери этих двух регионов в сумме (18 116 человек) на 20% превышают все советские потери в ходе 10-летней войны Афганистане (по официальным данным, там погибло чуть более 15 000 человек).

Подтвержденные потери российских военных в войне против Украины превысили 216 тысяч человек, сообщает Русская служба BBC.

Указанные регионы занимают первые места по числу подтвержденных потерь, в частности благодаря активной работе местных волонтеров, которые собирают данные.

Если учитывать уровень потерь относительно мужского населения, самые высокие показатели имеют Тува, Бурятия и Алтай — они в десятки раз превышают показатели Москвы.

BBC отмечает, что за последние две недели в список погибших добавилось более 4600 имен: «Это выше средней скорости прироста погибших по сравнению с данными прошлого года. Но большая часть смертей, подтвержденных нами за последний месяц, относится к тем военнослужащим, которые числились пропавшими без вести с 2024 года и были в итоге признаны погибшими российской стороной (в некоторых случаях были найдены тела, в других — соответствующее решение принял суд на основе запроса родственников или воинских частей).

«Военные эксперты предполагают, что наш анализ российских кладбищ, воинских мемориалов и некрологов может охватывать от 45% до 65% от реального числа погибших. Одна из причин в том, что тела многих погибших за последние месяцы все еще не эвакуированы с поля боя, поскольку процесс сбора останков затруднен из-за активности беспилотников.

Еще часть смертей остаются неучтенными, так как местные власти или родственники предпочитают не публиковать сообщения об их гибели. Исходя из этих оценок, реальное число погибших среди россиян может составлять от 332 600 до 480 500 человек.

Общее число жертв существенно возрастает, если учитывать погибших из подразделений «ДНР» и «ЛНР». С декабря 2022 года «ДНР» прекратила публикацию данных о потерях, а «ЛНР» не делала этого изначально.