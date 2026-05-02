Азербайджан вызвал посла Евросоюза
Азербайджан вызвал посла Евросоюза

Потери башкир и татар в войне больше потерь СССР в Афганистане

данные BBC
02:43 588

Подтвержденные потери российских военных в войне против Украины превысили 216 тысяч человек, сообщает Русская служба BBC.

В частности, за прошедшие две недели Башкортостан преодолел планку в 9500 погибших в Украине военных, Татарстан — 8 тысяч. Подтвержденные потери этих двух регионов в сумме (18 116 человек) на 20% превышают все советские потери в ходе 10-летней войны Афганистане (по официальным данным, там погибло чуть более 15 000 человек).

Указанные регионы занимают первые места по числу подтвержденных потерь, в частности благодаря активной работе местных волонтеров, которые собирают данные.

Если учитывать уровень потерь относительно мужского населения, самые высокие показатели имеют Тува, Бурятия и Алтай — они в десятки раз превышают показатели Москвы.

BBC отмечает, что за последние две недели в список погибших добавилось более 4600 имен: «Это выше средней скорости прироста погибших по сравнению с данными прошлого года. Но большая часть смертей, подтвержденных нами за последний месяц, относится к тем военнослужащим, которые числились пропавшими без вести с 2024 года и были в итоге признаны погибшими российской стороной (в некоторых случаях были найдены тела, в других — соответствующее решение принял суд на основе запроса родственников или воинских частей).

«Военные эксперты предполагают, что наш анализ российских кладбищ, воинских мемориалов и некрологов может охватывать от 45% до 65% от реального числа погибших. Одна из причин в том, что тела многих погибших за последние месяцы все еще не эвакуированы с поля боя, поскольку процесс сбора останков затруднен из-за активности беспилотников.

Еще часть смертей остаются неучтенными, так как местные власти или родственники предпочитают не публиковать сообщения об их гибели. Исходя из этих оценок, реальное число погибших среди россиян может составлять от 332 600 до 480 500 человек.

Общее число жертв существенно возрастает, если учитывать погибших из подразделений «ДНР» и «ЛНР». С декабря 2022 года «ДНР» прекратила публикацию данных о потерях, а «ЛНР» не делала этого изначально.

Россия продвинулась в трех направлениях: наступает на Купянск
Россия продвинулась в трех направлениях: наступает на Купянск новость дополнена
02:10 766
Трамп выполняет свою угрозу: из Германии выведут 5 тысяч американских военных
Трамп выполняет свою угрозу: из Германии выведут 5 тысяч американских военных
01:45 761
Блокада лишила Иран пяти миллиардов
Блокада лишила Иран пяти миллиардов
01:30 707
США объявили: Война с Ираном «завершена»
США объявили: Война с Ираном «завершена» новость дополнена
1 мая 2026, 22:52 4347
Европа ответила на «сюрприз» Трампа
Европа ответила на «сюрприз» Трампа обновлено 23:07
1 мая 2026, 23:07 5356
Трамп: «Курды не отдали оружие...»
Трамп: «Курды не отдали оружие...»
1 мая 2026, 22:14 2699
Огромный интерес! Более 3 млн человек посмотрели матчи «Карабаха» против «Сабаха» и «Нефтчи»
Огромный интерес! Более 3 млн человек посмотрели матчи «Карабаха» против «Сабаха» и «Нефтчи»
1 мая 2026, 21:26 1688
Израиль: Придется пойти на новую военную операцию
Израиль: Придется пойти на новую военную операцию
1 мая 2026, 19:26 3337
Иран повредил 16 военных объектов США
Иран повредил 16 военных объектов США обновлено 18:50
1 мая 2026, 18:50 4976
Ильхам Алиев на открытии улицы
Ильхам Алиев на открытии улицы фото
1 мая 2026, 16:52 7431
Перми грозит экологическая катастрофа
Перми грозит экологическая катастрофа
1 мая 2026, 17:44 4209

Россия продвинулась в трех направлениях: наступает на Купянск
Россия продвинулась в трех направлениях: наступает на Купянск новость дополнена
02:10 766
Трамп выполняет свою угрозу: из Германии выведут 5 тысяч американских военных
Трамп выполняет свою угрозу: из Германии выведут 5 тысяч американских военных
01:45 761
Блокада лишила Иран пяти миллиардов
Блокада лишила Иран пяти миллиардов
01:30 707
США объявили: Война с Ираном «завершена»
США объявили: Война с Ираном «завершена» новость дополнена
1 мая 2026, 22:52 4347
Европа ответила на «сюрприз» Трампа
Европа ответила на «сюрприз» Трампа обновлено 23:07
1 мая 2026, 23:07 5356
Трамп: «Курды не отдали оружие...»
Трамп: «Курды не отдали оружие...»
1 мая 2026, 22:14 2699
Огромный интерес! Более 3 млн человек посмотрели матчи «Карабаха» против «Сабаха» и «Нефтчи»
Огромный интерес! Более 3 млн человек посмотрели матчи «Карабаха» против «Сабаха» и «Нефтчи»
1 мая 2026, 21:26 1688
Израиль: Придется пойти на новую военную операцию
Израиль: Придется пойти на новую военную операцию
1 мая 2026, 19:26 3337
Иран повредил 16 военных объектов США
Иран повредил 16 военных объектов США обновлено 18:50
1 мая 2026, 18:50 4976
Ильхам Алиев на открытии улицы
Ильхам Алиев на открытии улицы фото
1 мая 2026, 16:52 7431
Перми грозит экологическая катастрофа
Перми грозит экологическая катастрофа
1 мая 2026, 17:44 4209
