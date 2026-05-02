Трамп: Кубу захватим практически сразу

Президент США Дональд Трамп планирует направить флот на Кубу после окончания конфликта с Ираном.

«Место под названием Куба, которое мы захватим практически сразу. У Кубы большие проблемы. Сначала мы закончим одну работу. Мне нравится доводить дело до конца. На обратном пути после того, что мы сделаем, на обратном пути из Ирана у нас будет один из наших больших кораблей, возможно, авианосец Abraham Lincoln, самый большой в мире. Мы заставим его прийти, остановиться примерно в 100 ярдах от берега, и они скажут: «Спасибо большое, мы сдаемся», - заявил Трамп.

Он также сравнил блокаду американскими войсками Ормузского пролива с действиями пиратов: «Это очень прибыльное дело. Кто бы мог подумать, что мы будем этим заниматься? Мы как пираты».