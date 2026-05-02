Американцев предупредили: в Британии опасно

Посольство США в Лондоне призвало американцев в Великобритании сохранять бдительность в общественных местах и пересмотреть свои планы личной безопасности после того, как ранее британские правительственные чиновники заявили, что они повышают национальную угрозу терроризма до второго по величине уровня, сообщает Reuters.
«Недавний рост террористических угроз обусловлен повышением исламистских и крайне правых террористических угроз в Великобритании», - говорится в сообщении посольства США.
В четверг Великобритания повысила национальный уровень террористической угрозы с «существенного» до «серьезного» после антисемитского нападения с ножевым ранением в начале недели на севере Лондона.
Уровень угрозы указывает на высокую вероятность нападения экстремистов в течение следующих шести месяцев.