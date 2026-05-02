Милли Меджлис о попытке сорвать мир между Баку и Ереваном

Временная комиссия Милли Меджлиса по противодействию иностранному вмешательству и гибридным угрозам распространила заявление относительно информационной кампании, проводимой проармянскими кругами против Азербайджана.

«В ходе расследований было установлено, что кампания проводится целенаправленно и вокруг единых тезисов армянскими лоббистскими организациями, действующими в различных странах мира, иностранными гражданами, обладающими определенным влиянием и должностями, а также органами СМИ.

Особой активностью в кампании отличились армянские лоббистские организации, базирующиеся в США, Европе и России.

Анализ кампании на платформе социальной сети X за последнюю неделю показал, что в рамках дезинформационной кампании через 130 различных аккаунтов было сделано более 220 публикаций, зафиксировано в общей сложности около миллиона взаимодействий (реакций). Публикации в основном распространялись с аккаунтов блогеров армянского происхождения, армянских новостных сайтов, а также проармянских иностранных блогеров и активистов», - говорится в заявлении.