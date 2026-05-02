Арсеналы США истощены

Сроки поставок американского оружия ряду европейских стран будут существенно сдвинуты. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По данным издания, Вашингтон уведомил европейских союзников, включая Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию, о возможных длительных задержках в поставках вооружений из США.

Причиной называется необходимость пополнения собственных запасов, которые, как отмечается, были истощены в ходе войны против Ирана. Девять источников, знакомых с ситуацией, сообщили, что Пентагон проинформировал эти страны о более длительных сроках передачи ряда ракетных систем.

Кроме того, еще два собеседника FT утверждают, что США также вынуждены корректировать и откладывать сроки поставок вооружений в страны Азии.