В МЧС обсудили повышение качества

1 мая в Государственном агентстве по надзору за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям состоялось мероприятие, посвященное обсуждению существующих процедур получения разрешений в строительной сфере Азербайджана, повышению качества проектирования объектов строительства, а также вопросам создания дополнительной гибкой платформы для прямого диалога между предпринимателями, работающими в этом секторе, и соответствующими государственными структурами.

Мероприятие прошло при поддержке МЧС и по инициативе Государственного комитета по градостроительству и архитектуре и с участием руководителей профильных государственных органов и компаний, работающих в частном секторе.

В ходе обсуждений, проведенных в формате открытого обмена мнениями, были затронуты актуальные проблемы в сфере строительства, возможности повышения уровня качества представляемых проектов, требования действующего законодательства и нормативы. Также были разъяснены вопросы, возникающие в процессе получения разрешительных документов на строительство и эксплуатацию объектов, и обсуждено дальнейшее совершенствование работы через созданный Комитетом электронный портал разрешений (e-tikinti).

По итогам дискуссии участники пришли к соглашению о регулярном проведении встреч в подобном формате в качестве механизма координации между государственными органами и предпринимателями для оперативного решения возникающих вопросов.